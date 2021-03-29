ШОУ ПРОГРАММЫ!

90 минутАквагелевый релакс8000 ₽
90 минутАпельсиновый массаж18000 ₽
90 минутДесерт6000 ₽
60 минутЭкзотическая богиня8000 ₽
60 минутРайское наслаждение5000 ₽
90 минутИнь-Янь10000 ₽
3 часаПарад страсти30000 ₽
2 часаРодео-6910000 ₽
60 минутВеточка сакуры4000 ₽
60 минутПип-шоу8000₽
90 минутЛесби10000 ₽
60 минутРелакс6000 ₽
60 минутРелакс боди6000 ₽
60 минутPrivate dance5000 ₽
60 минутКласссик релакс4000 ₽
60 минутГоспожа15000 ₽
2 часаМассаж для пар15000 ₽
60 минутЖМЖ15000 ₽
60 минутМЖМ15000 ₽
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ИЗЫСКАННЫЙ МУЖСКОЙ КЛУБ

Современный и стильный интерьер

20 девушек для искушенных гостей

Конфиденциальность - не просто слово

МАСТЕРА МАССАЖА

  • Возраст: 25
  • Рост: 165
  • Вес: 54
  • Грудь: 2
Её красота сочетается
с умением доставлять
удовольствие мужчине

Ольга


  • Возраст: 22
  • Рост: 178
  • Вес: 50
  • Грудь: 3
Веселая, шаловливая красавица,
огромные глаза которой обещают
неиспытанное блаженство

Алена


  • Возраст: 23
  • Рост: 176
  • Вес: 60
  • Грудь: 2
В этой девушке редкое
сочетание изысканной красоты
и отточенного профессионализма

Ева


  • Возраст: 24
  • Рост: 164
  • Вес: 59
  • Грудь: 3
Упругая и гибкая -
готова Вас порадовать
глубиной своего мастерства

Яна


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У НАС В КЛУБЕ МУЖЧИНАМ МОЖНО…

Королевская программа

Ветка сакуры

Десерт

Пип-шоу

Лесби

Тантрический релакс

Релакс "Боди"

Аквагелевый релакс

Private dence

Общеоздоровляющий релакс

Госпожа

Массаж для пар

МЖМ

ЖМЖ

Красноярск – большой промышленный город, постоянно развивающийся и смотрящий только вперед, не дающий ни минуты на отдых и расслабление. Его жители и гости постоянно спешат, стараясь обогнать самих себя в вечном беге за удачей.
Но! Наступает момент, когда нужно остановиться, отвлечься от повседневных забот и отдаться во власть неги и релакса. Вернуть жизненную энергию, отличное настроение и боевое расположение духа поможет эротический клуб нового формата «Golden Girls».
Здесь в окружении ухоженных красавиц Вы почувствуете себя Бондом. В качестве подарка Вам подадут фирменный коктейль Бонда – «сболтать, но не перемешивать». А дальше вы можете заказать любой сценарий Ваших эротических фантазий, который очень нежно, приятно и деликатно выполнят девушки из «Golden Girls».

НАШ ИНТЕРЬЕР КОМНАТ, ВСЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ