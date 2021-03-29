Красноярск – большой промышленный город, постоянно развивающийся и смотрящий только вперед, не дающий ни минуты на отдых и расслабление. Его жители и гости постоянно спешат, стараясь обогнать самих себя в вечном беге за удачей.

Но! Наступает момент, когда нужно остановиться, отвлечься от повседневных забот и отдаться во власть неги и релакса. Вернуть жизненную энергию, отличное настроение и боевое расположение духа поможет эротический клуб нового формата «Golden Girls».

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